Budget vawi 3 pharhnaah Flagship programme-in hawi lam a nei lo tih a chiang hle:ZPM

Nimin khan ZPM chuan thuchhuah siamin, kum 2022-23 atana Mizoram sawrkarin sum hman dan tur a pharh chu pawm niin, “Kan sawrkar hrawn mek hian Budget vawi thum a pharhnaah a flagship program-in hawi lam a nei lo tih a chiang hle” an ti.

ZPM chuan sawrkarin kum 2022-23-a sum hman dan tur a pharhah hian hmasawnna ruhrel dinna tur hawi zawnga ruahmannaah mipui vantlang tana hmasawnna leh nawmsakna hawi zawnga sum hman dan tur chuan kum tin hniam lam a pan zel tih an tarlang a, chutiang bawkin ei leh bara hmasawnna tur lam (economic sector) hmalakna tur sawi viau mahse an sawrkar tirha sum hman pumpui 31% lai ni kha kuminah chuan 24% ah a tlahniam tawh a ni an ti a, hmasawnna tura hmalak a tumna ber flagship program SEDP chu a takah chuan sum hman danah a lang chiang a, hniam lam a pan zel avangin kum 2022-23 budget-ah hian mipui tan beisei tur a awm lo chu lungchhiat thlak an tih thu an sawi.

鈥淐M bakah ruling MLA ṭhenkhatten Dan lo a thil kal leh siamṭhat ngai opposition MLA-ten an sawichhuah chu ‘Kalphung pangngai ah an pawm thu leh CM-in Kum 60 chuang kan kal tawh dan hi kan thlak dawn lo’ a tih phei chu mipuiten roreltu kan thlak a hun tawhzia a tilang chiang hleah kan ngai a ni. He sawrkar hian insiamthat tumna emaw sum hman danah hmasawnna hawi zawnga ngaihtuahna an sen loh zia a tilang chiang hle’ an ti bawk.

