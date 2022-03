Chawngte ‘C’-ah in pahnih kangral

Nizan hmasa khan Chawngte ‘C’ Kamalanagar – III ah In pahnih chu bungrua engmah chuh hman lovin a kang.

He in kan ṭan hun hi zan dar 6:30 vel a nih thu mita hmutute chuan sawiin, bati chhit aṭanga inṭan niin hriat a ni a, in kang hi Assam-type niin, in pakhat zawk, B.Ashmi Chakma In hi a chhawng niin chhungkaw pathum luah lai a ni a, dawr siam an awm bawk a, he in kangah hian pick-up (207) leh Maruti 800 a kang tel a, bungrua a kanral hi cheng nuai 40 hu vel nia chhut a ni.

He in bul chiaha in mal din Amit Kumar Chakma (CADC MDC ni lai mek) In niin, Two wheeler Workshop bungraw dah khawm nana hman a ni a, heta bungraw kangral hi cheng nuai 3 hû vel niin chhut a ni bawk.

