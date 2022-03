CM leh Prof. Sinha, Manipur University-ten mau chungchanga hmalakna an sawidûn

Chief Minister Zoram-thanga leh Ksh Lal Bihari Singha, Professor, Department of Life Sciences, Manipur University chu nimin chawhnu khan CM pisa-ah mau chungchanga hmalakna sawiin an inkawm.

Sawrkar thuchhuah tarlan danin, Prof. Singha hi Dendrocalamus latiflorus tissue culture lama tawn hriat nei ṭha tak a ni a, Chief Minister leh Prof. Singha chuan Mizorama mau tihpun leh hmang ṭangkai tura hmalakna kal mek leh a kaihnawih hrang hrang an sawidun a, Prof. Singha hian Manipur University-ah NEC bultumin Dendroca-lamus latiflorus tissue culture – a hun pangngaia mau-in kum tam tak hnua chi a chhuah hun nghah ngai loa laboratory-ah chi thlah dan project a kalpui mek thu a sawi a, Mizoram nen thawhho theihna tur remchang an sawiho a ni.

Mizoramah bamboo plantation kalpui mekah Horticulture Department-in phun tur a identify zingah Mizoram pawn aṭanga a ṭiak phun tur lakluh ngai chu Prof. Singha-te hian ṭhahnem tak an lo neih avangin planting season lai ngeia phun hman theih tura Manipur aṭanga Mizorama mau ṭiak thawn dan turte sawiho a ni tih sawrkar thuchhuah chuan a tarlang a, vawiin hian mau plantation ṭhenkhat tlawhin a enfiah dawn a ni.

Nimin meeting-ah hian Addl. Chief Secretary JC Ramthanga, Horticulture Director Dr. Elizabeth Saipari leh Horticulture Department hotu dangte an tel a ni.

