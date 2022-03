CM leh Union Minister-ten Mizorama Ayush hospital 6 sakna tur lungphum an phûm

AYUSH Hospital 6 (Khum 50 awmna 3 leh khum 10 awma 3) sakna tur lungphumna leh AYUSH Health & Wellness Centre unit 24 hawnna nimin khan Aizawl Dawrpui Multipurpose Hall-ah buatsaih a ni a, Chief Minister Zoram-thanga chu khuallian niin, sawrkar laipuia Ministry of AYUSH leh Ministry of Ports, Shipping and Waterways changtu Union Cabinet Minister Sarbananda Sonowal chu khualzahawm a ni.

Chief Minister chuan AYUSH Ministry kaltlanga Mizoramah healthcare lama hmasawnna ruhrel din belh a ni tur chu lawmawm a tih thu a sawi a. Ayush inen-kawlna chu India sawrkarin a ngaih pawimawh thu sawiin, a enkawl turin India hmarchhak mi ngei sawrkar laipuiin a dah chu lawmawm a ti a. Ayush inenkawlna atana damdawi hman ṭhin – ramhmul damdawi hrang hrang chinna tur hmun zau leh ṭha tak Mizoramin a neih thute sawiin, hemi kawngah hian India hmarchhak chu potential nei ṭha tak a nih thu te a sawi.

Union Minister chuan hmarchhak state-te chu India ram tana ṭangkai, potential a neih hrang hrangte chu haichhuah a man ṭangkai chuan India ram chakna chhan ni thei a ni, tiin sawrkar laipui pawhin hmarchhak state-te tihhma-sawn chu a ngaih pawi-mawh thu a sawi a. India rama intodelh tura hmalakna “Atmanirbhar Bharat” kalpui mekah Mizoram pawh intodelh turin theihna potential ṭha tak tak a neih avangin vannei a ti a, niminalungphum phum tak project-te pawh a hun taka zawh ngei a beisei thu a sawi a ni.

Hun kaihruaitu Health & Family Welfare Minister Dr. R. Lalthangliana chuan AYUSH inenkawlna tihchangtlun zel a ni chu lawmawm a tih thu a sawi a, nimina Health & Wellness Centre hawn tak unit 24 bakah hian sawrkar kum tharah unit 12 hawn belh tum a nih thu a sawi a, Ramhmul damdawi chinna tur ram hectare 11,310 a zau a awm thu leh nursery pariat leh model nursery 2 a awm thu te a sawi bawk.

He inkhawm hi Dr. ZR Thiamsanga, Health & Family Welfare Board Vice-hairman chuan lawmthu sawiin a titawp a, Lok Sabha MP C. Lalrosanga pawh he hunah hian a tel a ni.

Khum 50 awmna tur Ayush Hospital pathumte hi Aizawl, Champhai leh Hnahthial a sak tur niin, khum 10 awmna tur Ayush Hospital pathum hi Khaw-zawl, Saitual leh Hortoki a din tur a ni. Health & Wellness Centre unit 24 hawnna te chu Ramhlun South, S Maubuang, Sakawrdai, Armed Veng North, Khatla, Venghnuai, Baktawng, Sesawng, Sakawrtuichhun, Keifang, Bungkawn, Ngopa, Khuangthing, Lawngtlai, Parva, Chawngte, Pukpui, Tuichawng, New Serchhip, Keitum, Chapui, Niawh-tlang, N Thingdawl leh Darzo Sub-Centre-ahte a ni.

