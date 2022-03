Congress Thalaiin ngaihdam dil turin Lalduhoma an phût

Mizoram Pradesh Youth Congress Committee (MPYCC) chuan thu-chhuah siamin ZPM MLA leh an Group Leader ni bawk Lalduhoma chu ‘Sem Policy’ a sawisel dan kawng-ah dawt sawiah puhin, mipui bum tumah an puh a, ngaihdam dil turin an phut.

MPYCC chuan, Mizo-ram Legislative Assembly Session neih zawh takah khan Chief Minister Zoram-thanga ‘demand’ sawi ni, March 9, 2022-ah khan Lalduhoma hian ‘Sem Policy’ sawisel dan a zawng nasa hle a. Lalduhoma hian, “Kum 2008-ah kan inthlang leh a, Congress-ten MNF sing nga hi kan lan loh chuan an ti leh a, NLUP kha hming thar vuahin NEDP an ti a, nuai khat sem an rawn zuar ve leh a, kum 10 an sawrkar pui leh a,” a ti a, Mizorama rorelna sang ber Assembly House-ah meuh thudik lo a sawi ngam, an ti.

Congress party hian, “MNF MIP sing nga hi kan lan loh chuan,” tiin kan sawi ngai lo, NLUP hming thar hi NEDP tiin a vuah ngai hek lo. NEDP hi NLUP kal zel aṭanga lo piang niin kum 2016 aṭanga kalpui chauh a ni a. Hetiang taka mipui hma leh Assembly House meuh pawh zah lova thudik lo sawitu ZPM Leader Lalduhoma hian ngaihdam dil rawh se, an ti a ni.

Synod Social Front-ten NLUP an zirchianna, a kum leh a hun chhung dik taka sawi lang duh si lova mipui bum nana thu lak nana a hmang pawh hi a pawi kan ti takzet, Lalduhoma hian sem chungchang Assembly House-a a sawi zelnaah, “Chumi chungchangah chuan Synod Social Front-in zir-chianna a nei ta a, chu Synod-in a a hmuh dan chu ka’n sawi ang a, ‘hemi kum’ chhung hian chhungkua pasarih (7) chauhvin cheng nuai khat an dawng,” tiin a sawi a, ‘hemi kum’ a tih hi eng kum leh eng hun chhung nge tih hi kan zawt lêt a ni, an ti bawk.

Mizorama kan kalphung (system) siamṭhat nana nasa taka ngaihtuahna sengtu MPCC President Lalsawta lehkhabu ziak ‘Ṭhat Loh Theih Lohna Bawm,’ chu Lalduhoma bawk hian a engamah hmain a sawisel leh ta chiam mai hi a mak hle. ‘Bawm ruak hi eng tihna mah a ni lo’ titu Lalduhoma chu khawi bawmah mah awm thei loa tlanchhuak zel, mi nghet lo leh thudik loa midang sawisel lama ‘talent’ nei ṭha em em mai chauh a ni, an ti.

Like this: Like Loading...