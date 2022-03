Covid-19 hrilen dan vil uluk turin State leh UT hriattir

Sawrkar laipui chuan state leh UT sawrkarte chu Covid-19 hri eng chi nge a nih endikna genome sequencing chak zawka kalpui tur leh Covid-19 hrilen dan vil uluk turin a hriattir.

Hei bakah hian nitin khawsak phung pangngai kalpui chhoh a nih tak avangin fimkhurna lam thlahdul lo turin a ngen a, Union Health Secretary Rajesh Bhushan chuan state tin Chief Secretary-te lehkha a thawnah he thu hi tarlangin, khawvel pumah Covid-19 hri kai an pung chho leh tawh a ti a. A bik takin Asia chhimchhak leh Europe ram ṭhenkhatah a hluar leh mek tih sawiin, sawrkarin hri leng dona kawnga a hmanraw 5 – hri kai endik, hrikai hnu chhui, hrivei enkawl, vaccine lak leh COVID Appropriate Behavior te chu ngai pawimawh turin a hrilhbawk a ni.

Hetihlai hian ramchhungah Covid-19 hrivei enkawl lai 29,181 an awm a, darkar 24 chhungin hri kai thar 2,528 hmuhchhuah a ni a. Hei hi sample endik zawng zawng aṭangin za zelah 0.40 a ni a, hri vei mek hi zaa 0.07 chauh a ni tawh a, hri vei enkawl dam hi za zelah 98.73 a kai tawh a ni.

