CS-in rel kawng siam mek a tlawh

Chief Secretary Dr. Renu Sharma chuan Bairabi-Sairang rel kawng sial mek ‘New BG Line from Bairabi to Sairang’ chhunga Sairang leh Khamrang inkara hna thawh mek hrang hrangte a hmunah Inrinni khan a endik a, KT. Beicho, Commissioner & Secretary, Transport Department; Hrangtawna (IRTS Rtd.), Consultant (Railway) leh I & PR Department aiawh-ten an ṭawiawm a ni.

Chief Secretary chuan Sairang Zero Point aṭanga en ṭanin, Khamrang thlenga hnathawh mekte a en a, heng hmun hrang hrangah te hian Indian Railways hnuaia he hna viltu – Northeastern Frontier Railways a Dy Chief Engineer (Construction) Harjemal Meena leh Executive Engineer (Contruction) Malay Baruah te chuan an thlen chin leh an hmabak te drawing leh site plan-te hmangin Chief Secretary hi an hrilhfiah a ni.

Chief Secretary chuan he project hi Mizoram tan mai nilo rampum huap pawha National Project pawimawh leh ro tling a nih avangin hna hi tluang taka a kal a pawimawh tiin, hnathawh chungchangah engemaw harsatna an tawh chuan chungte chu rang taka state sawrkara thuneitute hnenah thlen vat ṭhin turin hna viltu te chu a chah a ni.

