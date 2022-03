Cyber crime training hawng

Home Minister Lalchamliana chuan nimin khan National Institute of Electronics & Information Communication (NIELIT) Zuangtuiin Mizoram Police hnuaia hnathawk mi 38 tana ni 3 awh tur Cyber Crime training a buatsaih chu a hawng.

Lalchamliana chuan Information Technology thang chakin a rawn ken tel chu cyber crime a nih thu sawiin, helama thiamna a san ang zelin cyber crime pawh hi a pung chak a ni, a ti a. CID (Crime) Branch lamin an record danahkum 2021 ah khan Mizoram bikah Cyber Crime case 470 vel ziah luh niin chung zinga zaa 70 vel chu pawisa lam kaihhnawih a ni a ti.

Home Minister chuan tunhnaiah Mizoram Police te, Forensic Science Laboratory te Digital Forensics leh Cyber Crime lam beihletna kawngah sawrkar a in buatsaih chhoh nasat thu a sawi a. An hmalak zingahMizoram Police hnuaiah Cyber Crime Police Station din te, Cyber Crime Prevention against Women and Children (CCPWC) Project hnuaiah Cyber Forensic Lab-cum-Training Centre din te leh Forensic Science Laboratory ah Cyber Forensic Lab hawn tak te a nih thu a thusawi a tarlang a ni.

