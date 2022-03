DFDO leh Serchhip Sub-Hqrs. YMA hruaituten lui dung humhalh tlawh

Nimin khan Chhiahtlang leh Lamchhip inkara luang Mat lui hnâr lam, Chhiahtlang Hmar Veng Branch-ten kum 2016 aṭanga an lo humhalh tawh chu Lucy Lalrinpuii, District Fisheries Development Officer leh Serchhip Sub-Hqrs YMA hruaituten a hmunah an tlawh.

Helai lui tlawhtu, DFDO leh Serchhip Sub-Hqrs. YMA hruaitute hi Hmar Veng Branch YMA hruaituten an lo dawngsawng a, lui dung nungcha an humhalh dante leh an duty dante an lo hrilhfiah a ni.

Mizoram Fisheries Department leh Central YMA-ten Mizoram luidungte humhalhna tura thawhona thuthlung an lo siam tawh angin, tun dinhmunah Serchhip Sub-Hqrs YMA huamchhunga Branch YMA 25 chuangten an Area huamchhunga lui dungte humhalh hna ngawrh takin an thawk mek a, nimina Chhiahtlang Hmar Veng Branch YMA-ten Mat Lui hnâr lam (Chhiahtlang leh Lamchhip inkar Mat Lei aṭanga 1km-a thui) an humhalh mekah hian YMA hruaitute chuan an humhalh chhung luia nungcha te, eng hmanraw hmang maha man an phalloh thu te, lui kalten sangha an khawih theih lohna atan lui kam vela thing leh maute chu li leh suar chungah an kih/dah hnawk ṭhin thu te, lui dung humhalha duty tur hian an member-te chu Group engemawzata inṭhen a, ngawrh taka an in-duty chhâwk reng ṭhin thu an lo sawi bawk a ni.

Like this: Like Loading...