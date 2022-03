Ex MNA-te mau chinna hmun Dr.Thangtea’n a tlawh

Commerce & Industries Minister Dr. R.Lalthang- liana chuan Inrinni khan Ex-MNA Multipurpose Cooperative Society Limited in Saiphal zau, Mamit District-a Bamboo Plantation-ah mau, rawmi leh brandisii an chinte chu a hmunah kalin an hmalaknate a enpui a, Minister hi SEDP hnuaia Bamboo Development Board Vice Chairman Dr. K.Pachhunga’n a ṭawiawm a ni.

Dr. R. Lalthangliana chuan mau chungchanga Chief Minister hmathlirna chu ram hmasawnna atan a pawimawh dante sawiin, Ex-MNA member-te chu Bamboo Plantation a hlawhtlin ngei nan theihtawp chhuaha ṭan la turin a chah a. Tun sawrkar chuan sawrkar hmasate thil tih, ṭha nia a hriatte chu an chhun-zawm thusawiin, chutiang bawkin tu pawh lo sawrkar ta sela, an hmalaknate chhunzawmtlak ni thei tura ṭan la turin a chah a ni.

Helai hmunah mau tharchhuah dan a zirin mau sawngbawlna semi processed anga a buaipui theihna tur hmarua leh khawl bun Ex-MNA-ten an rawt chu Minister chuan ṭha a ti a. Changel aṭanga lazai siamchhuah theih dan kawng dap chu ṭha tiin, hei hi Bamboo Development Agency lamin lo zir chhin se a ti a. Minister chuan helai zau a hnathawkte tan handsantiser, thosi hlo leh thosilen a hlan bawk a ni.

Dr. K. Pachhunga, Vice Chairman, Bamboo Development Board chuan helai hmuna mau chin dan tlangpui leh Bamboo Development Board-in a puih dan te chu Minister a hrilh a. Ex-MNA hruaitute pawhin bul an tan dan te, hma an lak dan te leh hma thlir an neihte an sawi.

Ex-MNA Bamboo Plantation hi SEDP hnuaia mau chungchanga hmalak-naa Pilot Project a ni a, Saiphal zau hi West Serzawl bul aṭanga peng thlain Aizawl aṭangin kilometres 78 vel hla a ni a. Ex-MNA Multipurpose Cooperative Society-ah hian member 115 awmin chungte chu beneficiary an ni vek a, a ram hi ṭin 600 hmun vela zau niin ram hectare 180 a zauah rawmi leh brandisii ṭiak 66,500 an phun a ni.

Like this: Like Loading...