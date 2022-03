Football thuthang (15.3.2022)

@ Aston Villa chuan loan-a an hawh mek, Brazil forward Philippe Coutinho chu an duh chuan an lei thei dawn a, mahse Arsenal chuan kumin nipuiah kum 29 mi hi Barcelona aṭanga lakluh dan an ngaihtuah a ni. (Sport)

@ Erling Braut Haaland chuan Manchester City zawm turin indawrna an nei mek nia sawi a nih laiin Borussia Dortmund striker kum 21 mi hian kumin nipuiah Spain lamah, Real Madrid emaw, Barcelona lam emaw pan a tum. (Sport)

@ Barcelona president Joan Laporta chuan kumin nipuiah Haaland hi an lalut dawn lo tih a sawi a, man to taka lakluh chu club sum dinhmun atan a risk a sang tih a sawi. (TV3)

@ Barcelona chuan loan-a an hawh mek, Spain winger Adama Traore, 26, chu kumin nipuiah Wolves aṭanga a ngheta lak dan an zawng a, an lakluhna atan hian Spanish midfielder Riqui Puig, 22, chu kal teltir pawi an ti lo a ni. (90Min)

@ Barcelona nena sawi zawm mek, Chelsea defender Cesar Azpilicueta chuan kumin nipuiah a contract hman zawh tum mahse zalen takin a chhuak ngawt thei lo mai thei a, kum 32 mi contract neih lai pawhsei theihna chu hman ṭangkai a ni mai thei. (Marca)

@ Argentina winger Angel di Maria, 33, chuan Parist St-Germain chu kumin nipuiah chhuahsan a duh a, Benfica lamah a kir mai thei. (AS)

@ Coach Mauricio Pochettino leh France striker Kylian Mbappe, 23, te chu kumin nipuia PSG aṭanga chhuak tura hming langsar zualte an ni. (L’Equipe)

@ Juventus chuan kumin nipuiah midfielder Adrien Rabiot, 26, chu hralh an rilruk. (Calciomercato)

