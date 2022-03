Football thuthang (16.3.2022)

@ Aston Villa manager Steven Gerrard chuan Atletico Madrid striker Luis Suarez, 35, chu kumin nipuiah a lakluh theih dawn em tih a thlithlai mek. (Athletic)

@ Manchester United chuan kumin nipuiah Tottenham striker kum 28 mi, Harry Kane chu lakluh an tum thar dawn. (Mirror)

@ Lionel Messi pa leh a agent ni bawk Jorge chuan nikum nipuia Paris St-Germain pana chhuak ta, Argentina forward kum 34 mi chu Barcelona-a a kir leh theih dan tur sawiho turin Barcelona a sawm. (90min)

@ Barcelona chuan kumin nipuiah Borussia Dortmund forward Erling Braut Haland an lalut thei lo a nih chuan Chelsea striker Romelu Lukaku, 28, chu lakluh an tum dawn. (AS)

@ Arsenal manager Mikel Arteta leh Tottenham boss Antonio Conte-te chu PSG-in Mauricio Pochettino an bân a niha lakluh an tum tur mi 9 zinga an tel. (L’Equipe)

@ Bayern Munich striker Robert Lewandowski, 33, chu lak theih a nih chuan Manchester City chuan Real Madrid leh Manchester United-te angin Lewandowski lakluh tumin hma an la dawn. (Fichajes)

@ Barcelona leh Manchester United-te chuan Leeds United Brazil forward Raphinha, 25, chu an ngaihven mek. (Football Transfer)

@ Liverpool pawhin Raphinha hi an ngaihven a ni. (Fabrizio Romano)

@ Tun season tawp ruala Ajex-a a contract hmang zo tur, Morocco defender Noussair Mazraoui, 24, chu Barcelona chuan contract ziak turin inremna an neihpui fel ṭep. (Sport)

