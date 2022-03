Football thuthang (19.3.2022)

@ Barcelona chuan Manchester United forward Marcus Rashford, 24, chu an ngaihven hle a. Rashford hian kum 2019 khan United-ah hian chawlhkar khata £200,000 hlawh turin kum 2023 June thla thleng daih contract ziak a remti a, mahse tun season-ah hian harsatna a nei a ni. (Manchester Evening News)

@ Portugal striker Cristiano Ronaldo chuan season tharah interim manager Ralf Rangnick chu a chhuak ngei dawn nia a lan avangin season tharah Manchester United-a la châm chhunzawm a tum. (AS)

@ Arsenal chuan Chelsea forward hlui Eden Hazard chu Real Madrid aṭanga lak dan an zawng a, Hazard hian kum 2019 khan Real a zawm a ni. (FootMercato)

@ Benfica chuan Champions League quarterfinal hruai thlengtu Uruguay forward Darwin Nunez, 22, chu £67m an chhiar a, Nunez hi Arsenal, Manchester United leh Newcastle-te pawhin an ngaihven a ni. (Mirror)

@ Ajax leh Netherlands midfielder kum 19 mi, Ryan Gravenberch chu Manchester United-in lakluh an tum. (The Athletic)

@ Jorginho agent chuan Italy midfielder kum 30 mi hian Juventus-in ngaihven hle mahse contract thar ziak chu ngaih pawimawhah a nei tih a sawi. (90 Min)

@ Liverpool’s Belgium forward Divock Origi, 26, chuan kumin nipuia AC Milan zawm a tum. (Fabrizio Romano)

@ Investment firm Aethel Partners chuan Chelsea lei tuma dilna an thehluh hnuah manager Thomas Tuchel chelh tum chu dah pawimawh ber an tum. (Sun)

