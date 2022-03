Football thuthang (21.3.2022)

@ Barcelona chuan Sponsorship lamah sum ṭhahnem tak an hmuh leh tak avangin Manchester United midfielder Paul Pogba, 29, lamah an kir leh a. Kum 29 mi hi kumin nipuiah Old Trafford-a a contract a hman zawh hunah free agent a ni dawn a ni. (Sunday Star)

@ Kumin nipuia Chelsea-a a contract hmang zo tur Germany centre-back Antonio Rudiger chuan Juventus-a kum 4 daih tur contract ziak a remti tawh. (La Gazzetta dello Sport)

@ Manchester City-in Borussia Dortmund aṭanga Norway striker Erling Braut Haaland, 21, an lalut a nih chuan Juventus chuan City Brazilian Gabriel Jesus, 24, lakluh an tum dawn. (Sunday Star)

@ Paris St-Germain-a kum 2025 thleng contract la nei Brazil forward Neymar, 30, chu Newcastle United chuan an ngaihven. (Fichajes)

@ Barcelona coach Xavi chuan a team-mate hlui Lionel Messi, 34, chu Nou Camp-ah an “welcome reng” dawn tih a sawi a. Argentina forward Messi hian nikum nipui khan PSG panin a chhuak a ni. (Marca)

@ Messi hian PSG chhuahsan lam a la sawi lo a, French club-a kum 2 daih contract a neih chu hman zawh a tum a ni. (Marca)

@ Juventus leh Inter Milan chuan Chelsea midfielder Conor Gallagher chu an ngaihven a. Englishman kum 22 mi hi Crystal Palace-ah loan-in a khel mek a ni. (Sunday Sun)

@ Chelsea defender Cesar Azpilicueta chuan a thuphungin free transfer-a Barcelona zaw a remti a. Spain international kum 32 mi hian kumin nipuiah contract a ziakfel beisei a ni. (Football Insider)

