Football thuthang (4.3.2022)

@ Rin loh takin Real Madrid Italian manager Carlo Ancelotti, 62, chu Manchester United boss thar a ni mai thei. (Times)

@ Manchester United manager ni tur anga sawi rik zinga mi, Ajax boss Erik ten Hag chuan kumin nipuia Premier League lama a insawn mai theih avangin, inbuatsaih nan English a zir mek. (Mail)

@ Colombia leh Everton midfielder hlui, James Rodriguez, 30, chuan Qatar aṭangin Everton lama a kir leh mai thei nia ngaih theih turin ṭawngkam a nei. (Express)

@ Paris St-Germain chuan an forward kum 23 mi, Kylian Mbappe chu chelh zui tumin chawlhkar khata £799,000 hlawh tura thlem an tum a, Real Madrid chuan Mbappe hi an ngaihven mek a ni. (Le Parisian)

@ Bayern Munich, Tottenham leh Arsenal-te chuan Liverpool zuiin, Torino right-back Wilfried Singo, 21, lakluh an tum ve leh a, Singo hi £15m-in a lei theih mai theih a ni. (Football London)

@ Barcelona chuan Chelsea leh Denmark defender Andreas Christensen, 25, leh a team-mate kum 32 mi, Cesar Azpilicueta-te chu tun season tawpa free transfer-a lakluh theih ngei an inbeisei. (Mundo Deportivo)

@ Roman Abramovich-a’n Chelsea hralh turin ruahmanna a siam thu a sawi hnuah Irish UFC star Conor McGregor, 33, chuan Chelsea lei chungchang a ngaihven thu a sawi chhuak. (Twitter)

@ Barcelona chuan Uruguay defender Ronald Araujo, 22, leh Spain midfielder Gavi, 17,-te chu contract thar an ziakfelpui ṭep. (Sport)

