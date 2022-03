Futsal Ground siam hna thawk mek

New Serchhip South Village Council hmalaknain New Serchhip Venglai BRTF Camp hluiah Futsal ground siam hna thawh mek a ni a, Futsal ground hi a zau zawng leh sei zawng dik thlapa siam tum niin, phul lem phah tum a ni a, ground hungna tur hi siam a nih dawn bakah mipui enna turte, infiammite inthlakna turte thlengin changtlung taka siam tum a ni a, zana inkhelh theihna turin êng chhit tura ruahmanna siam a ni bawk. New Serchhip South VC Secretary sawi danin Futsal Ground siamna tur hian a hranpa a pawisa hmuh a awm lova, ni 100 inhlawhna aṭanga mipuite pawisa thawh tlingkhawm aṭangin siam tum a nih thu a sawi.

Like this: Like Loading...