Heroin (No. 4) man a tlahniam nasa; Mizoram hmun hrang hrangah a hluar

Tunlai hian Mizoram hmun hrang hrangah heroin (No.4) a hluar hle a, heroin man pawh ni dang ai chuan a tlâwmin a man hi a tlahniam hle nia thudawn a ni.

Excise & Narcotics Department thawktute sawi danin Mizoram hmun hrang hrangah heroin hi hmuh tur a awm a, state pawn aṭangin a lo lût nasa a. Ni danga Heroin man to tak ni ṭhin kha tunlai hian a tlawm hle niin an sawi. Excise & Narcotics Department thawktute chuan, “Heroin hi Myanmar ramri maiah hian an stock niin kan hria a, Ṭiau lui kaina khân hi a tam avangin kan tan chet a harsa a. Damdawi hi man nei nual mah ila man loha pût hi a tam hlein kan hria a ni,” an ti a. Inkalpawhna leh inbiakpawhna a ṭhat tawh avangin heroin chu inpêk zung zung a awlsam tih sawiin, “Damdawi order nan hian mobile phone-te an hmang ṭangkai hle a, chumai bakah two wheeler hmangin an inpe zung zung a. A zuartu leh a lei duhte awlsam taka an inpêk theih avang hian thingtlang lamah pawh heroin ti thar hi ṭhalaite zingah an tam hle niin kan hria,” an ti bawk.

Heroin chu Mizoramah a luh nasat avangin a man pawh ni dang ai chuan a tlawm niin Excise & Narcotics Department chuan an sawi bawk a, “Lockdown laia heroin hawng khat ₹50,000/- vel ni ṭhin kha tunlai hian hawng khat ₹28,000 te a ni a, Myanmar buai vanga raltlan vangin ruihhlo zuarte hian Mizorama lâkluh nan an hmang ṭangkai niin kan hria a ni,” an ti bawk.

Mi ṭhenkhat chuan Heroin hi a la ti ngai lote hnenah a tira an tihchhin tur a thlâwnin vawi 2/1 an pe a, heng mite hian heroin hi an ngai zui mai ṭhin niin an sawi a, tun hmaa vawi khat ruihna atana Rs. 500/1000 vel an sen ṭhinna zat lei nan tunlai hian ₹Rs.200/- bawr vel sengin mi pakhat ruihna khawp an lei thei tawh niin an sawi a, hetia a man a tlakhniam avang hian thilbo tê tham pawh a pun phah niin an sawi bawk.

Mizorama ṭhalaite ruih ber chu heroin a ni tih sawiin, END thawktute chuan Alprozolam leh Diazepam chu heroin an hmuh lohin an tikawp niin an sawi a. Khawthlang ramten an buaipui methamphetamine chu Mizo ṭhalaite zingah ti an awm an la hriat loh thu sawiin, tuna an man ṭhin pawh Bangladesh kaltlanga Middle East leh khawthlang lam rama thawn tur nia an hriat thu an sawi bawk.

Excise & Narcotics Department chuan January & February 2022 chhung khan heroin 2.293 kg an man a, methaamphetamine 13 kgs man bawkin thla 2 chhunga dân bawhchhia an man zat chu mi 628 an tling a ni.

