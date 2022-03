High Court thupek bawhzui dan tur relin thukhawm

Nimin khan Land Revenue and Settlement changtu Minister Lalruatkima Office Chamber-ah amah leh Law, Judicial and Parliamentary Affairs changtu Minister TJ Lalnuntluanga-te hovin National Highway leh Railway project atana ram laka temporary pass neitute hnen aṭanga cess za zela 15 lak chungchanga Gauhati High Court, Aizawl Bench thupek (order) bawhzui dan tur ngaituahin mi pawimawhte an ṭhutkhawm.

Meeting-ah hian dân anga tax leh cess lak tawh dante leh High Court thupekte hi ngun takin ngaihtuah a ni a, dân siamṭhat ngai laite pawh ngaihtuah tel a ni a. Heng project atana ram lak acquisition kalpui meka cess lo lak tawhte High Court-in pe lêt leh tura a tih avangte leh dân hman mekah famkim lo deuh lai a lo awm bawk si avangin dân hi a rang thei ang berin siamṭhat ngai laite siamṭhat nise tih a ni a, Land Revenue & Settlement official-ten Advocate General leh Law & Judicial Department-te râwn chungin siamṭhat dan tur lo ngaihtuah se tih a ni.

Meeting-ah hian Land Revenue & Settlement, Law & Judicial Department leh Finance Department officials te an tel a ni.

