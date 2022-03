Kangmei ven inzirtirna rally buatsaih

Nimin khan Zotlang Riders, Bullet Club leh Champhai Forest Division tangkawpte chuan kangmei ven kawnga mipui inzirtir nan Zote, Ngur, Vapar leh Hnahlan-ah Awareness Rally an buatsaih.

Heng khuaahte hian kangmei ven thutiam rual, poster tar leh khawtlang hruaitute titipuina hun an hmang zel a. Bullet Club thawk chhuakte hi mi 36 an ni a, Champhai Zotlang kawn atangin zing dar 9:30 velah an chhuak a. He hunah hian ‘Kangmei ven hi mitin mawhphurhna a ni’ tih thupuia hmangin mipuite zirtirna pek an ni.

DFO Champhai Lalduh-thlana, Member Secretary, District Level Fire Prevention Committee chuan Cham-phai District-ah kangmei a chhuah nasat thin thu leh ramngaw hloh a nasat thu a sawi a. Kangmei ven kawnga mipui zirtirna Awareness Rally, Zotlang Riders ten Mizo te ni pawimawh tak Chapchar Kut ni a ram leh hnam chhe zel tur veng tura an pen chhuak chu fakawm a ti a. Sum, hun leh tha tam tak senga rally an nei theih avangin lawmthu a sawi.

District Level Fire Prevention Committee ṭhut-khawm thurel bawhzuiin kangmei hluar leh ven ngaih zual hun chhung hian kangmei laka fimkhur tura inzirtirna, kang ṭhelh kawnga hriat tur pawimawh-te leh ṭul dangte zirtirna kalpui chhoh mek zel a ni.

