Kar kalta chhungin Mizoramah Covid-19 dân bawhchhia mi 107 man

Kar kal ta (ni 20 – 26.3.2022) chhung khan Mizoram sawrkarin Covid-19 darh zel tur venna atana dan a siam, The Mizoram (Containment & Prevention of the Spread of Covid 19) Act, 2020 bawhchhia Mizo-ram pumah mi 107 man niin, an pawisa chawi tling khawm hi ₹10,700/- a ni.

Kar kaltaa dan bawh-chhia mante hi Aizawl District-ah mi 46 man niin, Serchhipah mi 26, Champhaiah mi 9 leh Saitualah mi 15 leh Khawzawlah mi 11 man an ni a, Lunglei, Lawngtlai, Mamit, Siaha, Kolasib leh Hnahthial District-ahte man an awm lo thung a ni.

