KAWTCHHUAH 2022 khâr

Labour, Employment, Skill Development & Entrepreneurship (LESDE) changtu Minister Lalchhandama Ralte chuan LESDE Department-in ni 2 awha a buatsaih ‘KAWTCHHUAH – 2022 kharna chu Govt. ITI Campus-ah a hmanpui a, he programme hi Govt ITI atanga zirchhuakte tana an mahnia eizawnna kawng an dapchhuah theih nana ‘start-up fair’ a ni.

LESDE Department changtu Minister Lalchhandama Ralte chuan, he programme hmanga awmze nei taka mithiamte hrualna hnuaia I.T.I zirchhuakte eizawnna tura tan Sawrkarin LESDE Department kaltlanga bultanna tur a buatsaih chu lawmawm a tihthu a sawi a. KAWTCHHUAH hmanga bul tan turte, eizawnna ngelnghet neihna atan chi pek in ni a, he chi hi in eizawnna tur zawntheuh ah in tuhtiah a, thenawm khawvengte leh Zoram tan rah duhawmtak chhuah theuh turin intihsiakna a telte a fuih a ni.

Kharna inkhawmah hian Lalramsanga Sailo chuan thuchah sawiin, ITI pass chhuakte eizawnna leh an hmasawnna tura LESDE Department hmalakna a hmawr an bawkthei ta chu lawmawm a tihthu sawiin, Skill khawvel tilian a, tichangtlung zeltura theihtawp chhuah turin kalkhawmte a chah bawk a ni. K.Lalhmingliana, Director, LESDE chuan kalkhawmte leh he hun a rawntelte chungah lawmthu sawiin kharna hun a hmang a ni.

KAWTCHHUAH-2022 ah hian mi tiṭha 21 thlanchhuah niin, heng thlanchhuahte hi tangkafai ₹50,000/- ṭheuh an eizawnna bul ṭan nan hlan an ni a. Computer Operator & Programming Assistant (COPA), Wireman, Electronic Mechanic, Plumber, Baker & Confectioner, Cutting & Sewing, Welder leh Carpenter trade aṭangtein lawmman hi an dawng a ni.

