KTP General Conference neih turah Covid-19 laka mipui him nan DC-in ruahmanna siam

May ni 5 – 8, 2022 chhunga Kolasib-a KṬP General Conference 2022 neih turah Covid-19 lak aṭanga mipui himtlan theih nan Deputy Commissioner, Kolasib District chuan ruahmanna a siam a, he ruahmanna a siam hi khauh taka kenkawh tur a nih thu a tarlang.

Covid-19 test chungchanga ruahmanna a siamah chuan Covid-19 symptom nei chu he inkhawmpuinaah kal loh tur a ni, a ti a, Kolasib District pawn aṭanga riak lut tura kal zawng zawngte chu RAgT hmangin Kolasib khaw daiah Covid-19 test neih vek tur a ni tiin, Test neihna hmun atan Khuangpuilam (Hmangkhawthlir) leh Tuiṭhaveng-te ruahman a ni a, Kolasib CMO chu test neih dan tur leh test-na hmun buatsaih chungchangah ruahhmanna siam tura a tih bakah KṬP Gen. Conference-a Reception Sub Committee-te chu a ṭul anga lo puibawm turin a ngen nghal a ni.

Hetihlai hian Covid-19 vaccine full dose la tawh, 2nd dose an lak aṭanga ni 15 liam tawh leh, Govt. recognízed testing laboratory aṭanga Covid-19 negative certificate, test neih aṭanga darkar 48 aia rei lo neite chu test an ngai dawn lo a, mahse hetiang certificate nei chuan duty-te endik theih tura an lo inrin lawk a ngai thung a ni.

Thlena chungchangah ina thlen phal a ni a, amaherawhchu, in pakhatah tâwt lutuka mikhual/palai an thlen lohna turin ruahhmanna siam tur a ni a ti a, pandal bul hnai hmun remchang laiah kut silna siam tur a ni tiin, hand-sanitizer chhawp bawk tur a ni a, mimal tinin a theih chin chinah hand-sanitizer pai/ken tur tiin, hmai tuamna (face-mask) ṭha taka hmang vek tur leh midang nen inhlata awm hram tur te, kut tihfai ngaih pawimawh tur a nih thute a tarlang bawk.

