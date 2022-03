Kuhva ro kudam pakhat kâng ral vek

Ningani zan zanlai pelh hnuah New Champhai, Tlangsam khaw panna kawngsir Helipad thlang Kuhva ro dahkhawmna Kudam, A-Kawli Kudam tia hriat ṭhin chu a kang ral vek.

He thil thleng avanga Champhai Police Station-a FIR thehluttu Kudam neitu ni bawk Lalchhandama, Champhai Kahrawt Veng chuan kangmei chhuakah hian Kuhva ro bag 7135 leh Truck lian 1 a kangral vek a ti a, Kudam kianga truck lo ding pakhat body pawh a kang chhe nual bawk a, he kangmei vanga an thil kangral hi cheng nuai 1637.24 hu vel nia an hriat thu FIR-ah chuan tarlan a ni

Like this: Like Loading...