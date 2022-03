Kum 2 kalta chhunga Mizorama chhiatna hrang hrang thleng chhuina report-a hmalak zuina thlirho

Disaster Management & Rehabilitation changtu Minister, Home Minister ni bawk Lalchamliana hovin nimin khan kum 2 kalta chhunga Mizorama chhiatna hrang hrang thleng chhuina – Magisterial Inquiry leh Special Investigation Team (SIT) Report hrang hranga hmalak zuinate thlirho a ni.

Kum 2019 July ni 2-a BSUP Complex, Durtlang leimin chungchang te, 2021 June ni 11-a Ṭhuampui Veng, Aizawl in chima chhiatna thleng chungchang te, 2021 December ni 17 zinga Deputy Commisioner, Aizawl Office kang chungchang leh kum 2021 April thlaa Mizoram hmun hrang hranga kangmei rapthlak tak tak chhuak chungchanga SIT Report-te an thlir a, heng chhiatna thleng hrang hrang buaipuitu Department-te leh District tina Deputy Commissioner-te hmalak mek dante chu sawiho a nih hnuin Home Minister Lalchamliana chuan hmalak tawhna hrang hrangah lawmthu sawiin hmalakna tur hrang hrang hmabakah te chak taka hma la theuh turin Minister chuan Department te a chah a ni.

A bik takin kum 2021 April thlaa Mizoram hmun hrang hranga kangmei chhuak chhuina SIT Report chungchangah, kangmei chhuak thei, ram leh in lama kangmei venna kawngah Sawrkar Department hrang hrang leh mipui an tanho a pawimawh thu meeting ah sawilan a ni a. SIT Report in Department te ti tura a tih anga chak taka hmalak theuh a pawimawh thu tarlan a bawk a. Mizoram-ah khua a lo thal tan chho leh mek a, kangmei chhuak avanga in leh lo, nunna leh thing leh ramsate chunga chhiatna thleng thei venna kawngah tan la theuh turin Department, Deputy Commissioner, Village Council/Local Council, NGO te leh mipui te chu Minister chuan a chah bawk a ni.

