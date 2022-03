Lengpui Airport-a chhiatna thleng chungchang chhui chiang turin MPYCC-in Lok Ayukta-ah FIR an thehlût

Nimin khan Congress Ṭhalai, Mizoram Pradesh Youth Congress Committee (MPYCC) chuan Lengpui Airport-a chhiatna thleng chungchanga mawhphurtu-te chhui chiang turin Lok Ayukta-ah FIR an thehlut.

MPYCC hian FIR hi Lokayukta Mizoram Chairperson Lalsawta hnenah an thehlut a, an lehkha theh luh-ah chuan Lengpui Airport siamṭhatna tur atana contract inpek dan leh Lengpui Airport siamṭhat chim chung-chang chhui tura ngenna a tel a ni.

MPYCC President Dr. Lalmalsawma chuan tun hnaiah Lengpui Airport siamṭhat mek chim chu a hmun ngeiah pawl hrang hrangten an tlawh hnuah contractor-in a hna a thawh dan a ṭha tawklo an ti vek a ti a, Lengpui Airport siamṭhat hna thawk tura Contractor-te thlan an nih danah sawi neuh neuh a tam a, Budget-ah a pawisa tur sanction awm hma hauh leh, Work Order pawh a chhuah hmain thla engngemawzat contractor-in hna an thawk lâwk tawh tih a sawi bawk.

MPYCC President chuan Lengpui Airport-a hna an thawh tawhte pawh a quality chhuisak a, an hna thawh dan leh hmanrua an hman dante chhuichiansak turin an ngên tih Lokayukta Chairperson hnenah a sawi.

MPYCC thuchhuah chuan Aviation hrim hrimah hian chhui tur a tam niin a lang a, Congress Ṭhalaiin Aviation-a sum chingpen chungchangah Lok Ayukta-a complaint a thehluh pawh Lok ayukta chuan CBI ko lut turin a ti tawh a, mahse kan hrawn lai mek sawrkar hian a dang char char nia hriat a ni an ti a, khami case pawh chhui putling ngei turin Lok ayukta-in CBI koh luh a rawt anga sawrkar chu CBI ko lut ngei turin an phut nawn leh tih an sawi.

FIR lo dawngtu, C.Lalsawta chuan ‘man power’ an neih tlêmzia leh hna thawh tak tak a harsatzia leh, hna an thawh theih tak tak nana tun aia thuam chak an ngaihzia a lo sawi a, Case dangah pawh CBI koh luh tur an tih ngei pawh sawrkarin a koh luh duh miau loh avanga harsatna an tawh thu a sawi tih MPYCC chuan an tarlang bawk.

