Lok Adalata thubuai 81 ngaihtuah aṭangin cheng nuai 33 chuang hmulêt

Inrinni, March ni 12, 2022 khan National Lok Adalat Day a ni a, he ni pual hian Serchhip District Court Building-ah nilengin Lok Adalat an ṭhu a, hetah hian bank thubuai 81 ngaihtuah aṭangin cheng nuai 33 chuang hmuhlêt a ni.

Inrinnia Lok Adalat-ah hian bank-a lei ba inṭhin thubuai bakah Civil case, ramri buai, rokawm thu hla leh thubuai dang 17-te chu Ngursangzuali, Chief Judicial Magistrate, Serchhip District leh Renee Lalremsiami, Judicial Magistrate First Class/Civil Judge-te chuan dawhkan pahnihah an ngaihtuah a, Court-a thlen kher lova ngaihtuah (pre-litigation)-ah Bank thubuai 59 ngaihtuah zinga 25 chinfel niin, hetah hian sum ₹29,97,366/- hmuhlet a ni a, Civil case thubuai dang 14 ngaihtuah zinga 7 chinfel niin, hetah hian thubuai thehluttute sum hmuh hi ₹82,040/- hmuh a ni a, thubuai kal lai (pending trial)-ah bank thubuai 5 ngaihtuah zinga 4 chinfel niin, ₹2,82,738 chinfel niin, civil case dang 3 ngaihtuaha 2 chinfel niin, inremna an siamsaknaah thubuai thehluttuten ₹10,000/- an hmulêt a, heti hian Inrinnia thubuai ngaihtuah zawng zawng 81 aṭangin ₹33,72,144/- hmuhlet a ni.

