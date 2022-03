MHIP Sub-Hqrs. Serchhipin rorel leh hruaitu thlanna hun hmang

Nimin khan MHIP Sub-Hqrs., Serchhip chuan New Serchhip YMA Hall-ah rorel inkhawm leh hruaitu thar thlanna hun an hmang.

Hun khatna, an president Sanghmingliani kaihhruai inkhawmah Secretary leh Treasurer report ngaihthlak niin, Block leh Branch aṭanga thu lutte rel a ni a, an pawl budget tur pharh a ni bawk.

Hun hnihnaah Sub-hqrs. YMA Serchhip SEC kaihhruaina-in kum 2022-2024 chhunga an pawl hruaitu tur an thlang a, President-ah Lianthangi, Serchhip Dinthar Branch thlan a ni a, Vice President-ah Sanghmingliani, IOC Branch, Secretary-ah Angela Marhmingliani, P&E Veng Branch, Assistant Secretary-ah Lalhmunsangi Bukpui Branch, Treasurer-ah F.Lalhmunthangi, New Serchhip Venglai Branch leh Finance Secretary-ah Zohmingthangi, New Serchhip North Branch-te thlan an ni.

Like this: Like Loading...