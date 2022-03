Mizoram Larsap-in Mizoram Rural Bank hotute a kâwm

Mizoram Larsap Hari Babu Kambhampati chuan nimin khan a chênna Aizawl Raj Bhavan-ah Mizoram Rural Bank (MRB) hotute a kâwm a, he hunah hian Chairman Vadde Jaya Chandra, General Manager C.Ramdinsanga leh hotu dangte an tel a, Governor hi Mizoram chhunga an hmalakna leh mipui tana an rawngbawlnate bakah an hmachhawpte an sawipui a ni.

Governor Hari Babu Kambhampati chuan Pradhan Mantri Suraksha Bima Yojana (PMSBY) – kum khata ₹12/- chauh sênga Insurance scheme neih theih, chhiat tawh thulh a chhungte tana pawisa tam tak dawn theihna te, Pradhan Mantri Jeevan Jyoti Bima Yojana (PMJJBY) – kum 18 leh kum 50 inkar tana kum tina ₹330 senga insurance scheme neih theih, chhiat tawh thulha chhungte tana sum tam tak lak theihnate leh central sawrkar hnuaia scheme ṭha tak takte chu Mizoram mipuiten an la hrechiang lo a. Hei hi ngaihthah chi a ni lova, Mizoram mipuiten an chanvo dik tak an dawng ngei tur a ni a ti.

Tunah hian Mizoram mipui tam zawkin scheme ṭha tak aṭanga ṭanpuina an dawn turte hi an hmelhriat loh avangin dil nachang an hre lo a, Bank lamte leh Nodal department hrang hrangin anmahni kaltlanga scheme awm thei mipui zirtirna an pêk uar a ngai a ni a ti.

Governor chuan Mizo-ram chuan NGO-te an chakin sawrkar an thlawp ṭha hle a, hei hi hman ṭangkai a ṭul thu sawiin, Awareness campaign kalpuina atan bank lam an indaih loh pawhin tlawmngai pawl hrang hrang leh kohhranten Bank-ho chu thawhpui an inhuam ngei a rin thu pawh a sawi bawk a ni.

Vadde Jaya Chandra tarlan danin, tunah hian MRB chu District 11-ah an inzarpharh vek tawhin branch 97 an nei mek a ni. Kumin January thla thleng khan MRB CR Ration chu zaa 58.39 niin Mizorama Bank-ho CD Ratio chawh-rual aiin a tam zawk daih a, Mizoram puma Bank a sum dahluh zawng zawng aṭanga chhût a zaa 29.88 chu MRB ah hian dahluh a ni a, Mizorama puma Bank aṭanga customer hnena sum pûktir zat aṭanga chhuta zaa 33.36 MRB-in a pûktir a ni a, tunah hian MRB hian 2,53,097 PMJDY account nei mekin he account nei tam ber a ni bawk a ni.

