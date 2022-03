Mizoram leh sawrkar hnathawkte kalphung ka hrechiang:Renu Sharma, Chief Secretary

Mizoram Chief Secretary, Renu Sharma, IAS chuan Mizoramah ṭum thum a awm tawh tih sawiin, Department pawi-mawh tak tak – Finance, GAD, Home leh DP&AR-ahte a awm ṭhin avangin Mizoram leh sawrkar hnathawkte kalphung a hrechiang tih a sawi.

Zan khat riaka Khawlzawl tlawhtu, Chief Secretary hian Inrinnia Khawzawl DC Conference Hall-a Khawzawl District chhunga sawrkar hnathawk hotu (Head of Office)-te meeting a neihpuinaah he thu hi a sawi a, Chief Secretary chuan sawrkar hnathawkte chu mipui rawngbawlna (public service) rilru pu chunga hna thawk ṭhin turin a fuih a, Khawzawl District-a sawrkar hnathawkte chu DC kaihhruaina hnuaiah ṭhahnemngai taka an thawh tawhnaah fakin, mipui rawngbawlna rilru pu chunga hna thawk a, an an hnathawhna hmunah a ṭha zawnga danglamna thlentu ni ṭhin turin a fuih a ni.

Chief Secretary chuan China leh Europe ram ṭhenkhatah Covid-19 hri thar a hluar leh mek tawh avangin India sawrkar pawhin state tinte fimkhur turin a chah thar leh tawh tih a sawi a, Khawzawl District-a Office, Zirna in leh mipui vantlang khawsakna hmunahte Covid Appropriate Behaviour zawm tha sauh sauh thin turin a chah nghal a ni.

Meeting-ah hian Khawzawl District Bawrh-sap CC Lalchhuangkima chuan powerpoint presentation hmangin District dinhmun (profile) tlangpui bakah sawrkar Project langsar zual ṭhenkhatte a tarlang a, Khawzawl District Headquarters chhunga sawrkar hmalakna hrang hrangte pawh Chief Secretary hian a tlawh a, Chief Secretary hi District Bawrhsap leh SP bakah DC Office-a officer-ten ṭawiawmin, a tlawhna hmunah Department hotute leh Contractor ten an lo dawngsawng zel a ni.

