Mizoram State Health Care Scheme-ah claim 22,589 hnuaiah cheng vbc. 59.09 hu awm mek

Kum 2021-22 chhungin Mizoram State Health Care Scheme hnuaia chhungkua 87,695 inziaklut awm mekin claim 22,589 hnuaia cheng vaibelchhe 59.09 hu a awm mek a. Chutiang bawkin health insurance central lam tih – Ayushman Bharat (PM-JAY) hnuaiah chhungkua 1,94,859 inziaklut awm mekin, claim 11,252 hnuaia cheng vaibelchhe 13.44 hu a awm mek a ni.

He thu hi Union Minister of State for Health & Family Welfare Dr. Bharati Pravin Pawar leh Mizoram Health Minister Dr. R.Lalthangliana te nimina MINECO Conference Hall-a an inkawmnaah tarlan a ni a, heta tarlan a nih dan chuan Mizoram pumah District Hospital 12; Sub District Hospital 2; CHC 9; PHC 61; Sub Centre 379 leh hmun kilkhawra mipui te hriselna enkawlna atan Health Clinic 170 a awm mek a. Hengah te hian dam lo enkawlna tur khum 2197 a awm mek a. Mizorama mimal leh private damdawi inah khum 1589 a awm bawk a. Department hnuaiah post chi hrang hrang hrang 19 awm mekin, heng hnuaiah hian sanctioned post 3896 a awm mek a; heng zinga 2880 chu hnawhkhah niin 1016 chu a ruak a. 15th Finance Commission hnuaia hriselna kawnga hma lakna atan sum cheng vaibelchhe 31.19 crores hmuh a ni a. PM ABHIM hnuaia kum 5 chhunga Mizoramin sum a dawn tur chu cheng vaibelchhe 28.30 a ni dawn a ni.

Zoram Medical College ah hian MBBS Batch 4 hnuaia zirlai 372 an awm mek a. ZMC leh SRF ah hian thawktu 736 awm mekin chung zinga 142 chu zirtirtu an ni a. Tunah hian khum ICU tiamin 316 awm mekin kumin kum tawp ah chuan khum 500 bawr awm thei tura hma lak mek a ni a. ICMR leh DBT hnuaia Research Project 7 an kalpui mek a ni.

