Mizorama plastic road hmasa ber zirchiang

Zirtawpni khan Mizo-rama Plastic Road hmasa ber Approach Road to Tourist Resort at Reiek chu Aizawl Municipal Corporation Councillor-te’n a hmun-ah riah chilhin an zirho.

He hmun zirchiang tura AMC councillor kal-te hi Deputy Mayor R.Thang-lura, Executive Councillor Laltlanzova Khiangte leh Solid Waste Management Committee Vice Chairman John Zosangliana Ralte-ten an ho a ni.

He kawng hi Chite lui aṭanga polythene hnawmhnawk chhar khawm hmanga Save Chite Lui Coordination Committee leh Mizoram PWD ṭangkawpin kum 2020-a an siam a ni a, kawng siamtute hi PWD Aizawl Road South Division niin kawng siamna atan hian plastic her nawi chu rora leh alkatra chhuan satah pawlh a ni a, alkatra kg 100 zelah plastic kg 8 zel hman a ni.

AMC hnuaia Solid Waste Management Committee hmalakna in Mizoram chhunga kawng siamna hrang hrangah plastic hnawmhnawk te chu nasa zawk hman ṭangkai dan tur kawng zawn mek a ni a, Luangmuala AMC ramah Plastic Management Centre din turin hna ṭan chhoh a ni a. Cachar District-ah leh Tripura-a Plastic Road siam zawh tawhte pawh SWM Committee hian a hmunah kal chilhin zirchian zui zel an tum a ni.

