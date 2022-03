Mizoramah loneitute pension pek an la awm lo

Assembly session-ah Agriculture minister C Lalrinsanga chuan Mizoram-ah loneitute pension pek an la awm lo tih nimin khan House a hrilh.

Congress member Lalrindika Ralte zawhna chhangin minister chuan lo neitute tan sawrkarin pension scheme thar a ruahman tawh chu hmalak zui zel a ni a, central-in a ruahman PM-KMY Farmers’ Pension Scheme-ah hian lo neitute tan hamṭhatna hi dawn theih a ni tih a sawi. “PM-KMY scheme hi September 24, 2019 khan Mizoram ah tlangzarh a ni a, he scheme hnuaia lo neitute register tur hian Common Service Centre te central-in a ruat a, an ni hian lo neitute hnenah in register turin hma an la reng a ni,” a ti a, tun dinhmunah PMKMY hnuaiah pension pek an la awm lo tih a sawi. Minister chuan, “Kum 2019 atan chauh a ni a, in register theite hi kum 18-40 inkar an ni tur a ni a, kum 60 an tlin hunah pension hi an la thei dawn a ni. Kum 40 mi in register hian pension an lak theih nan kum 20 nghah a ngai,” a ti a, PM-KMY scheme-a in register tawh hi mi 283 niin a tam ber Lawngtlai district-ah 197 awmin Aizawl district-ah 32, Lunglei district leh Serchhip district-ah 15 ve ve, Mamit district-ah 12, Champhai districtah 7, Kolasib district-ah 4 leh Siaha district-ah mi 1 an in register tawh thu a sawi a ni.

ZPM member Lalduhoma zawhna chhangtu minister Lalchhandama Ralte chuan MB&OCWWB hnuaia in register (la nung), January 2022 thleng khan mi 70354 an awm tih a sawi a, LESDE kaltlangin Covid-19 chhawmdawlna ‘Children Education Assistance’ kaltlangin dil, February 8, 2022 thleng khan mi 20146 awmah ṭanpuina pek loh an awm lo tih a sawi. Hetih lai hian Covid-19 Assistance’ kaltlangin dilna hi February 7, 2022 thleng khan 1614 an dawnah pek loh 427 an la awm a, thawktu lam indaihlohna avanga la sanction kim theih loh a nih thu leh tun dinhmunah sanction tura buatsaih mek a nih thu a sawi.

