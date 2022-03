Mizoramin a dawn tur RT-PCR pariat (8) ICMR-in an lo thawn chhuak tawh:Health Minister

Health Minister Dr. R.Lalthangliana chuan Mobile RT-PCR chu a ṭul huna hman mai theih turin Lengpuiah dah a ni a, ICMR kaltlanga UNICEF aṭanga Mizoram State-in a dawn RT-PCR pariat (8) pawh ICMR lamin an rawn thawnchhuak tawh a, hun reiloteah lo thleng mai tura beisei a nih thu a sawi.

He thu hi nimina Secretariat Conference Hall, MINECO-a Mizorama Covid-19 dinhmun thlirhona leh hmalak zel dan tur sawihonaah Health Minister chuan a sawi a, Dr R Lalthangliana chuan ram chhung state dangte nena khaikhinin positive zat la tam viau mahse mahse nunna chân erawh State dangte khaikhinin an tlem hle a ni, a ti a. ZMC-a enkawl ngai an tlahniam tih pawh sawiin, OPD pawh hawn thuai tum a ni tih a sawi a, hrileng avanga State-in harsatna a tawh chu a kiam ta viau tih a sawi a ni.

MOT Chairman Dr ZR Thiamsanga chuan Covid-19 active case a tlahniam a, kan dinhmun a ziaawm ta hle tih sawiin, hripui lengin kum 2 chuang Mizoram a tihbuai chhunga rim taka a do let hna thawktu zawng zawngte chungah lawmthu a sawi a ni.

Meeting-ah hian kohhran inkhawm chungchang leh kohhran inrelbawlna chungchangah MKHC-ten an duh dan an sawi chu Chief Minister leh State Executive Committee (SEC)-ahte thlen ni se tiin meeting chuan a rel a, zirlai te Offline a Class kal chungchang pawh sawiho niin SEC ah thlen ni se an ti bawk.

Mizoram chhungah hrikai enkawlna DCHC 20 awm mekin, heng hmuna damlo an enkawl theih zat aṭanga chhutin tunah 18% chauh hrikai enkawl mek an awm a, CCC-a awm thei zat aṭanga 5% chauh luah khah niin, 4C khum 14,045 awm theihnaah damlo 683 chauh awmin hei hi 4.8% a ni a. Mahni in lama inenkawl home isolation-a awm mek hi mi 2678 an awm a, chu chu active case awm zat aṭanga chhutin 75% a ni.

