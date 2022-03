MJA Golden Jubilee lungphun hawng

Mizoram Journalists’ Association (MJA)-in kum 50 a tlin (golden jubilee) chhinchhiah nâna MJA Lawngtlai District-in Lawngtlai Press Club-a lung an phun chu nimin khân Lawngtlai East Bialtu MLA, Agriculture Development Board Vice Chairman H.Biakzaua chuan a hawng.

Lungphun hawn zawha Lawngtlai Press Club-a hun hmanah H. Biakzaua chuan Mizoram sawrkar chuan journalist-te ngai pawimawhin, an tân MJA pension scheme a ruahman mêk a, rei lo têah hman theih a nih thuai a beiseiawm, a ti a, H. Biakzaua hian March ni 23, 2022-a Aizawla MJA Golden Jubilee lawmna leh General Conference-a an kalna tûr sênso phuhrûk nân District MJA te hi ₹20,000/- a hlân nghâl bawk.

District MJA President Lalngheta Ralte pawhin thu sawiin, Mizoram sawrkar leh Lai Autonomous District Council sawrkar te’n journalist-te an ngaih pawi-mawh ṭhinna leh inhawng taka an thawhpui ṭhinnaah lâwm thu a sawi bawk.

