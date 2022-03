MJA president-in hmunphiah siam zir kharna a hmanpui

Hnam Chhantu Pawlin Lengpuia an hmunpuia an buatsaih, hmunphiah siam zirna ‘short course training on broom making’ kharna hun chu Zirtawpni khan hmangin MJA Gen. Hqrs. president Zonunsanga Khiangte chuan he hun hi khuallian niin a hmanpui a, Zonunsanga Khiangte chuan “Kut them-thiamna hmanga hnathawh chu eizawnna ṭha tak a ni a, kan thiamna te tuma laksak theih a nih loh avangin taima taka kan thawh zel chuan Pathian malsawmna pawh kan dawng zel ṭhin a ni,” a ti.

Tun ṭuma training chhuakte hi Chhiahtlang leh Keiṭum khuaa mi 9 an ni a, kar khat chhung hmunphiah siam dan an zir a, midang an zirtir chhawng leh dawn a ni.

