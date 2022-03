MNF party hian mi huaisen an nei lo:Lalsawta

MPCC president Lal-sawta chuan “MNF party hian mi huaisen an nei lo a, an hotupa kal dan ṭha lo nia an hriat pawh ‘a dik lo’ ti ngam an awm loh avangin tunah hian MNF sawrkar leh Mizo-ram mipui kan buai phah a ni. Party leh sawrkara mi an huaisen theih loh chhan chu tlaktlum loh an hlauh vang a ni. Tlaktlum loh hlauh hi ram tan a him lo a ni,” a ti.

He thu hi nimina Congress Bhavan Golden Hall-a Friday Political Session leh mithar lawmluh inkhawm an neihnaah sawiin, Lalsawta chuan “Ram tana tha thil ṭha tihna kawngah hian huaisen a pawimawh a. Thil dik lo leh ṭha lo hmu lo der lova infin-chhuah a pawimawh tih sawiin, thil ṭha tihna kawngah engmah insum tur a ni lo,” a ti

CLP Leader leh MPCC Treasurer ni bawk Zodin-tluanga pawhin thusawiin, Assembly Budget Session thlirletna neiin, Minister-te hna chanpualah hna thawhna tur pakhatmah CM-in a dah duh lo a, ama department chan Finance-ah a dah ṭeuh a, Minister-ten hna thawh an tum tak tak dawn chuan CM hnenah an dil zel a ngai dawn a ti a, “MNF sawrkar hmasaah Police-te kut an phuar a, tuna an sawrkarah chuan an Minister-te kut an phuar thung,” a ti.

