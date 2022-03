MNF Unit leh Group-in sawrkar hna an lak kalpui tha leh turin phût

Nimin khan ZPM Party ṭhalaite chuan an Senior Vice President Dr. C. Lalrammawia hovin Aizawl Press Club-ah thuthar lakhawmtute an kawm a, MNF Unit leh Group-in sawrkar hna an la chu MNF sawrkarna hnuaiah dân rorelnain awmzia a neih lohzia lantirtu a ni, an ti.

Dr. C. Lalrammawia chuan Mizoram sawrkar flagship programme SEDP hnuaia zirtirtu post 2 leh LDC post 1 lakna turah East Lungdar Group MNF Secretary chuan WhatsApp advertisement chhuahin he hna thawktu tur hi tun thla ni 18 zanah khan East Lungdar Group MNF leh unit hruaitute chuan an thlang tih a sawi a, nikumah SEDP hnuaiah vek, zirtirtu hna thawk turin mi 154 lai chu advertisement chhuah lovin lak a lo ni tawh bawk niin a sawi a ni.

Dr. C. Lalrammawia chuan MNF kaihhruai Mizoram sawrkar hna laknaah hetiang khawpa ruling party unit leh group te an inrawlh thuk a, advertisement chhuah atanga hna lak hna thlenga an thawk ta mai hian MNF sorkarna hnuaiah dan rorelna leh diknain hmn a chan tawh loh zia a tilang chiang hle niin a sawi a. Session neih zawh taka SEDP atana cheng vbc 700 dah chu mipuite ta liau liau a nih laia party fund ang leka ruling party unit leh group ten SEDP sum an hmang chu mipuite zahlohna lian takah an ngaih thu leh pawi an tih thu a sawi bawk.

Dr. C. lalrammawia chuan sawrkar sum, mipui sum hmanga hna lak a niha ruling party unit thu thu a kalpui a ni hian Mizo thalaite rilru a ti na tih a sawi a. MNF Unit leh group kaltlanga hna lakte hi kaltlangpui lo tur leh unit hruaitute inrawlhna tello a dik taka hna lak kalpui tha leh turin MNF sawrkar an phut tlat tih a sawi a ni.

Like this: Like Loading...