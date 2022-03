MP-in sawhthing chingtute harsatna BSF DIG a sawipui

Pathianni tlai khan Mizoram MP (Rajya Sabha) K.Vanlalvena chuan Rajesh Kumar, DIG Sector Hqrs BSF, Aizawl chu Tuikhuahtlanga a chenna inah lêngah sawmin Mizorama Sawhthing chingtu te harsatna a sawipui.

MP chuan Mizorama sawhthing chingtu ṭhenkhatten Tlabung bul Khaw-thlang tuipui lui kaltlanga Bangladesh-a an sawhthing thar chhuahte hralh an duh thu leh, Tlabung chhehvela BSF-te nena inhriatthiam tawnna an neih a ṭul thu a sawipui a. Bangladesh leh Mizoram insumdawn tawnna tur, Border Haat, hmun 3-ah neih turin India sawrkara Ministry of External Affairs hotute nen a thuphunga an sawifel tawh thu te, Kawrpuichhuahah Indo-Bangla Trade Centre din tura India sawrkar leh Bangladesh sawrkarten Agreement an neih tawh bawhzuia hnathawh mek a nih thu te sawipuiin, Mizoram aṭanga Bangladesh-a hralh tur sawhthingte chu lo tihdin emaw, lo man emaw chu thil ṭul ni lova a hriat thu DIG BSF hi a sawipui a. Mizorama sawhthing thar chhuahte chu Assam sumdawnghoten an rawn lei ṭhin thu leh Bangladesh-ah tho Assam sumdawngte chuan an hralh ṭhin thute sawiin, hetianga kharchhawntir lova kuthnathawktu ten Khawthlang tuipui kaltlanga Bangladesh-a hralh tlang mai hi an mamawh thu DIG hi a sawipui a ni.

Like this: Like Loading...