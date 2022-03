MRP aia toa zawrh Best Choice tel man

Legal Metrology Enforcement staff te chuan tunlaia tel ei chi (Cooking Oil) chi khat, ‘Best Choice’ hralhna man (selling price) a to thu report an dawn bawhzuiin Aizawla dawr eng emawzat an endiknaah Maximum Retail Price (MRP) aia toa hralhna dawr 5 aṭangin Best Choice tel packet 52 an man.

Heng bungruate mante hi Wholesaler/stockist M/s Mosia Store, Edenthar aṭanga MRP aia toa lâk/pêk chhuah a nih thu dawn a ni a, Best Choice hi packet khat (1) MRP ₹154/- a nih laiin, ₹160/- a zawrh a ni hlawm a, Mosia store hian stock an nei tawh lova, insawifiah tura koh an nih tur thu dawn a ni bawk.

Legal Metrology chuan thuchhuah siamin mipuite chu bungrua (pakaged commodities) reng renga maximum retail price (MRP) aia toa lei lo tur leh chutianga zuar an awm chuan Legal Metrology office-ah emaw police station-ah report turin an ngen a, Sec 18 of the Legal Metrology (Packaged Commodities) Rules, 2011 chuan MRP aia to-a bungraw hralh a khap a, he dân hnuaiah hian dân bawhchhiate chu pawisa chawitir leh lungin tan thlenga hrem theih a ni.

