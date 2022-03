MYC-in diklo takin cheng nuai 133.92 a hmang; CAG-in a mawhphurtu hrem turin rawtna a siam

Tunhnai a Comptroller and Auditor General of India (CAG) audit report Assembly house dawhkana dahah chuan Mizoram Youth Commission (MYC)-in ₹133,92,000/- zet chu dik lo takin a hmang tih tarlan a ni.

CAG report-in a sawi dan chuan MYC hian kum 2016 khan Ministry of DoNER hnenah Mizoram sawrkar hnuaia thawk Group C leh D-te information technology lama hma an sawn theihna turin Course on Computer Concept Plus (CCC Plus) buatsaih a, group C leh D hnathawk 1,500-te IT lama an thiamna tihsan na’n rawtna a siam a. Chu rawtna chu pawmin Ministry of DoNER chuan March 2017 khan cheng nuai 133 chu a rawn sanction ta a, Audit-in an endiknaah chuan April 2017 leh May 2018 inkar chhung khan group C leh D hnathawk mi 1,499 chu department 48 aṭanga thlangin IT training an pe niin an sawi a, mahse, hei hi phuahchawpa cheng nuai 133 hman ralna niin Audit report chuan a sawi.

CAG Audit team-in department 48 hnena thu an zawhfiahnaah department 45 chhânna an hmu tawh a, Department 45-te chuan he training-a tel nia sawi mi 1,300 te chu an department hnathawk an nih loh thu an sawi a, Forest department ami 2, Labor, Employment, Skill Development and Entrepreneurship Development (LESDE) mi 4 leh PHE ami 1-te chu an department-a thawk an ni a, mahse Forest department chuan an hnuaia thawk 2-te pawh hi training tura thlan an ni lo niin an sawi. Supply department, Health department leh PWD a thawk training anga ziahlan mi 199-te chungchanga chhanna ni nghah mek a ni.

Heta pawisa an inpekchhuah danah hian mimal-in cheque hmangin bank account aṭangin pawisa an la chhuak a, pawisa faiin an pe leh nia sawi a ni a. Hetianga thiltih hi eiruk theihna awlsam a ni a, chhui zui a har hle bawk niin CAG report chuan a tarlang a, sawrkar hnathawk 1,295 training-na atana sum hman hi inbumna ni a an ngaih thu an sawi a, sawrkar hian chhui zuiin sawrkar hnathawk a tak awm lo training-na senso dik lo taka a mawhphurtu officer-te chu hremna pe ngei turin rawtna a siam a ni.

