Ngaizawl kawng siam tur contractor dang thlang

Khawzawl district-a Ngaizawl khaw mipui lungawilo in an khaw kawng, PMGSY road Alkatra luan hna leh white topping hna thawktuten buk an siam, tunhnaia an ṭhiahsak hnuah Mizoram sawrkar chuan hnathawktu tur contractor dang a ruat thar tawh nia thudawn a ni.

Thulakna tarlan danin, Ngaizawl khaw kawng siam hna chu a tira contractor thlan tawh sa hming pu zui thoin, a hnuaia thawk turin Zoremtluanga, Zemabawk, Aizawl (Chawngthu Construction) thlan a ni a, tun kar chho aṭang hian hnathawhna tur bungruate la lutin, remchang hmasa berah hna a thawk ṭan dawn nia thudawn a ni.

Khawzawl leh Ngaizawl inkar kawng, PMGSY kawngpui km 13.4-a thui black topping leh white topping hna chu First class contractor Collin Lalsangpuii, Aizawl Electric veng hminga thawh a ni a, a hnuaiah Romuanpuii Zadeng chuan kawngpui siam hna hi a thawk a, kum 2017 aṭanga thawk ṭanin kum 4 leh thla 3 chhung an thawh hnuah km 3.7-a thui chauh an la thawk a, hri leng avanga an hna hi thawk ṭha thei lova insawiin, hnathawh hun pawhseisak an dil angin kumin March thlaa tawp tur chu September, 2022 thleng pawh seisak a ni, heti chung hian hun pek belh chhungah a zo hman dawn lo niah Ngaizawl khaw NGO Coordination committee leh VC te chuan an ngai a, Ngaizawl khaw mipui lungawi lo chuan an khaw kalkawng, PMGSY Road Alkatra luan hna leh white topping hna thawktuten buk an siam chu February 21, 2022 khan an ṭhiahsak a. He thil thleng chungchangah hian contractor hming hawha hnathawktu Romuanpuii Zadeng chuan Ngaizawl NGO hruaitute leh VCP lakah February 25, 2022 khan FIR a thehlut a, khawtlang hruaitute hi police ten koin February 28, 2022 khan Khawzawl Police Station-ah an inlan a ni.

