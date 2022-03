NH-54 laih zauh mekah Chhingchhip leh Kikawn inkar hmun 9-ah harsatna la awm

National Highway-54 laih zauh hna thawh mekah Package 2 (Bak-tawng Mualkawi – Keiṭum inkar) hna thawktu KRAM Infracon Pvt. Ltd. chuan Chhingchhip leh Kikawn inkar chu kumin fur ruahtui tlak hmaa blacktopping zawh vek an tum thu an sawi a, chutihlai chuan kawngpui laih zauhna atana ram lak chungchanga harsatna la awm avangin helai inkara hmun 9-ah hnathawh ṭan theih lohna an la nei tih an sawi.

Nimina he kawngpui laih zauh hna thawh mek tlawhtu Mizoram Journalist Association (MJA), Serchhip District member-te hnenah KRAM Infracon Pvt. Ltd. hotute chuan he thu hi an lo hrilh a, heng ram buai avanga hna an la thawh ṭan theih lohna zinga hmun 6 hi ram neituten zângnadawm-na (compensation) an la dawn loh vanga hna thawh an phal lohna hmun niin, hmun dang 3 hi helai kawng survey laia lo chhiar hmaih (missing plot) a ni a, hnathawktu KRAM company hotute chuan heng hmunahte hian hna thawh ṭan thuai a, fur ruahtui lo thlen hmaa zawh hman an duh tih an sawi a, chutihlai chuan ram chungchanga harsatna awm chu anni chinfel theih a nih loh avangin thuneituten chinfelsak thuai se an duh hle tih an sawi a ni.

Package 2-in a huam chin hi Kms. 60 (65-125)-a thui niin, lei laih (formation cutting) hi za-a 80 an thawk zo tawh a, Kms. 22.2 black topping an zo tawh a, hei hi an hnathawh tur aṭanga za-a 37 vel a ni a, kawngpui zawl zau zawng hi metres 12-a zau tur niin, Chhiahtlang leh, Kikawn-Sailiam by-pass road siam hna pawh thui tak an thawk tawh a, Chhiah-tlang by-pass road hi lirthei kaltlang theih tura laih tlang ni a ni tawh a, Kikawn-Sailiam by-pass road-ah hian lei (RCC bridge) pathum dawh tur awmin, heng zinga sei ber tur chu Sailiamkawn aṭanga Km 1.50 vela hlaah dawh a ni dawn a, lei hi metres 160-a sei tur niin, Mizorama RCC bridge sei ber pawl a ni dawn tih an sawi a, helai hmun hi nimin khan thuthar lakhawmtute hian an tlawh nghal a, an kawng siamna hmun an tlawh bakah hian cement an chawhna hmunpui, Chhingchhip rama mi pawh thuthar lakhawmtute hian an en bawk a ni.

Package 2-ah hian December 2020 aṭangin hna thawh ṭan a ni a, kum 3 leh a chanve chhunga thawh zawh tura tih niin, hna zawh hun tura ruahman chu ni 22.6.2023 a ni a, mahse hri leng vang leh, Assam leh ramria buaina chhuak avangin hun engemawchen hna thawk thei lovin an awm a, hei vang hian an hnathawh zawh hun tur hi pawhsei a nih an beisei thu an sawi a, package 2 atana sum senso tur zata ruahman chu cheng vaibelchhe 512 a ni.

Thuthar lakhawmtuten leivung paihna tur hmun (Spoil bank) siam a ni chunga kawng thlang lama leivung nawr liam tam lutukin Tuikum lui a tinut nasat chungchanga harsatna thleng an sawi chhuah chungchangah KRAM hotute chuan Mizoram chu tlang ram a nih avangin leivung chu laih liam awm lova paih vek a harsaat thu an sawi a, leivung an laih liam tamna hmunah chuan ram neitute hnenah zângnadawmna sum, Rs.40,000/50,000/-te an pek ṭhin thu an sawi a ni.

KRAM hotute chuan Mizoram leilung a ngheh loh avang leh ruahtui tla nasa avangin an beisei angin hna an thawk chak lo tih an sawi a, an hnathawhna kawngah tualchhung mipuite aṭanga harsatna an tawh loh thu an sawi thung a ni.

