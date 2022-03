NHM hnuaia thawkten badge dum bel

National Health Mission (NHM), Mizoram hnuaia thawktute chuan sawrkara an thil phûtte tihhlawhtlin a la nih loh avanga lungawi lohna lantir nan nimin aṭang khan ni 4 chhung awh turin an hna-thawhnaah badge dum an bel.

NHM hruaitute sawi danin ni 4 chhunga badge dum an bel hian awmzia a neihloh chuan mass casual leave an la leh dawn a ni.

NHM hnuaiah hian thawktu Doctor, Nurse, Health Worker, Laboratory Technician, Driver, Data Entry Operator leh thawktu dangten a ngheta lak an nih theih nana hma la tur te, a hun taka hlawh an lak theih nana hma la turtein sawrkar an phut a, kumin March ni 3 ral hma ngeiin an thil phutte chu tihhlawhtlinsak turin sawrkar ngiat mahse an hunbi tiam a ral hnuah pawh sawrkar aṭangin engmah thuthar a la awmlo a ni.

