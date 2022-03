NIT Mizoram Director tharin theihtawp chhuah tum

National Institute of Techonology Mizoram Director thar Prof S. Sundar chuan NIT Mizoram chuan hmasawn tumin theihtawp a chhuah dawn tih a sawi.

Aizawla thuthar thehdarhtute kawmin Prof S. Sundar chuan NIT Mizoram a zirlai zingah mithiam tak tak an chhuak tawh a ti a, zirlaite thiamna pe theitu tur zirtirtu lâk belh an ngai tih sawiin, tun dinhmunah zirtirtu 75 awm turah 38 an awm mek chu lak belh an ngai a ti a, zirnain hma a sawn dawn chuan zirtirtu ṭha an ngai tih sawiin, zirtirtuten indaih taka zirna an kalpui theih nan hma a la dawn tih a sawi bawk.

NIT Director thar chuan NIT Mizoram chu India hmarchhak a Technology Institute ṭha ber pawl ni tur leh India ram hmun tin aṭanga zirlaite pan chak ni turin a theihtawp chhuah a tum tih a sawi a. A lo thawh tawhna ṭhin, IIT Madras nena thawhhona thuthlung pawh ziahfel thuai an inbeisei thu sawiin, anmahni pawh a be tawh a ti a, NIT Mizorama B.Tech Final Year zir turte chu IIT Madras-a an zir theihna turin hma a la dawn tih sawiin, zirlaite tan hmasawnna tam tak a awm a beisei tih a sawi bawk.

Prof S. Sundar chuan NIT Mizoramah chuan tun dinhmuna zir theih awmsa bak tihbelh dan kawng a zawng dawn tih a sawi a, NIT Mizoram chu kum 2010 aṭangin mumal lo takin lo kal mahse a awm chinah danglamna a awm dawn tih a sawi bawk.

