Opposition MLA-te an taima tawk lo:Lalruatkima

Nimin khan Mizo Hnam Run Chhung Inkhawm neih a ni a, thusawitu MNF Adviser Lalruatkima, MoS chuan thusawiin, Budget Session neih zawh tak chungchang sawiin, MLA-ten zawhna an zawh ṭhin dan chu hriat sa niin, chumi aṭangin zawhna dangah khalh luh an tum ṭhin. “Ṭhenkhat phei chuan an zawhna pawh an hrechiang lo hle,” tiin thudik chanve (half truth) a lar dan leh opposition MLA-te an taima tawk lo hlea a hriat thu a sawi.

“Supplementary demand sawiho phûttu zingah khan MLA term thum lo ni tawhte an tel a, hei hi India rama tih ngai loh tih hretu an ni a. Eptu lam khan mipui gallery an play a, a tirah boruak rawn neih viau tum mah se, a tawp lamah an zuih ta a ni,” a ti a. Vice President of India-in Mizoram Assembly Session a telpui thei kha a vanneihthlak hlea a hriat thu a sawi.

Lalruatkima chuan Manifesto kan nei a, chumi tihlawhtling tur chuan Pathian kaihhruaina zarah kan bei char char a. Zu zawrh kan titawp a, sikul ṭan hun kan siamṭha a, district thar kan tipuitling a. Ṭhalaite tan (sawrkar hmasain) kum 10 chhunga an tih theih loh sports policy chu kum khat chhungin kan tihlawhtling mai a. Hripui karah kum 10 chhunga an phûl phah zat kan phah thei a. Gas harsatna sutkian a nih rualin chini thlengin kan sem a, kawngpui chhiate chu mumang ram ang mai a ni tawh,” tiin, MNF sawrkar chu damdawi mum lian a nih ber thu a sawi.

“Zirtirtu indaih lohna phuhru turin sang chuang kan la tawh a. Zophaiah zirlai leh press hote thisen a chhuak a, kan police-ten an chhan thei lo. Nikum maiah ralthuam nen an rawn thawk chho a, Davida leh Goliatha inhmachhawn ang mai kan ni. Amaherawhchu, kan Pathian hi Davida Pathian kha a nih tlat avangin ramri chungchangah hnehna kan chang a ni,” a ti.

Lalruatkima chuan Kan hotute hian a hun takah Kohhran leh Tlawmngai pawl an thawhpui thiam a. He sorkar hi Chunglamin a ensan lo,” a ti.

