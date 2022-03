Pawl 9 leh 12 thlengin English leh Mizo tawngin mathematics zirlaibu ziah tum

Nimin khan School Education Complex Conference Hall-ah School Education Minister Lalchhandama Ralte hovin Samagra Shiksha Annual Work Plan & Budget 2022-23 chu thlirho a ni a, Science leh Mathematics zirlaibute chu pawl 9 aṭanga pawl 12 thlengin naupangin Mizo ṭawnga an hriat thiam theih nan ṭawng pahnih English leh Mizo ṭawng hmanga ziah tum a nih thu sawi lan nii, pawl 9 zirlaibu aṭanga zir ṭan tum a ni a, hemi kawngah hian MBSE-in hma a la mek a ni.

He hunah hian Minister chuan thusawiin Mizoram zirnaah Samagra Shiksha hian chanvo pawimawh tak a chang a ni a ti a, data rintlak neih a ṭul thu te, data lakkhawmah field-a thawktute infuih ṭhat a ṭul thu te, kum hnih chhung zet sikul a kal theih loh avangin naupangte chu sikul an luh ṭantirhah zirlaibu luhchilh nghal ngawt lova chawlhkar hnih vel chu naupangte tihtlangnelna tur programme school-in an siam a ṭul thute a sawi a, Covid-19 laka inven dan chungchangte pawh naupangin an hriat theih nan school-ah inzirtir zui a ṭul thu a sawi bawk.

He hunah hian Primary aṭanga zirna kal chho zelah Higher Secondary School mamawhna a len thute sawi a ni a, zirna sikul tihchangtlunna tur leh mamawh plan-a telhte chu Minister-ho hian thlirho a ni.

Samagra Shiksha hian Pre school aṭanga Higher Secondary school thleng a huam a, SCERT hnuaia DIET te a huam bawk.

Annual Work Plan & Budget thlirhonaah hian L.Thangmawia Vice Chairman HRD Board, Secretary Lalzirmawia Chhangte, School Education Director James Lalrinchhana te bakah mi pawimawh dangte an tel a ni.

