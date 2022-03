Ram lâk tur tam tak a la awm:DC, Kolasib

Kolasib District Bawrhsap Dr. H.Lalthlangliana chuan, “Ram lâk tur tam tak a la awm a, Pathianin hun a tih lai hian kan lâk ngam loh chuan min pe lo hlen mai ang. Min pêk hlenna turin kan puanven sawichhing ila, theihtawp i chhuah tlang ang u,” tiin, Mizoram leh Assam ramria hna kallai mek chu tawpsan lo turin a chah.

Inrinni khan Kolasib DC Office leh Sub-Hqrs YMA Kolasib hmalaknain Assam lam hnaiha kawng laihte chu Sub-Hqrs YMA bultumin district thuneitute leh Kolasib District MJA member-ten an tlawh a, Rangneklian Campa hun tawi hmanah Education Department Director tura sawn, Dr.H.Lalthlangliana chuan transfer order a awm vek tawh avangin Kolasib-ah a awm rei tawh dawn lo tih a sawi a, “Keini kan awm emaw awm lo emaw, ram lak tur laklawh hi a la tam em em a, chumi nei tura bul kan ṭan tawh hi a tawp in thlen a ngai,” tiin kal khawmte chu a chah a ni.

Vairengte-ah civil lam hmasawn thlak laiin administration lamah hnungtawlh a nih thu DC chuan a sawi a, “Vairengte-ah SDO(C)-a ka awm lai (2005-08) chhung khan buaina a chhuah reng rengin Laila-pur-ah kan duty a, harsatna awmah Dholai lei (bridge) chin chu Vairengte police case-ah kan register ṭhin. A hnuah inthlahdahna tlêm a lo awm a, tunah chuan IR camp thleng bak thlang lam chu tawlhthlak thiang lo ang hialah kan ngai tawh,” tiin chumi laklet leh chu a harsat thu a sawi a, “Ka sawrkar hnathawhpuite pawh ka chah duh a, ram leh hnam hmangaihna rilru hi kan neih tlat a ngai,” a ti bawk.

DC chuan tuna ramri kawng laih chinah Pathian malsawmna an dawng tih sawiin, “Tun thlengin harsatna tawk lovin kan kal zel a, Pathianin ram min pek a duh laia a ram neitu zawkin kan luah ngam lo emaw kan luah thei lo emaw kan luah peih lo emaw hma kan la ngam lo a nih chuan kan mawhphurhna a ni,” a ti a, Israel fate pawh Joshua-in a chah ngawih ngawih laiin an inthlahdah a, an ram luah tur beih zel aiin mahni inhaivurna lamah an kal a, tun thlengin Palestine-hote nen ram luah hlei thei lovin buaiin an awm reng tih a sawi bawk.

Assam nen ramri chungchangah inkah lek lek chang a awm ṭhin a, chutiangah chuan ṭawngkam khat lekah mi 100 rual an tlan chhe ṭhin tih a sawi. “A chhan chu ṭawngṭaina rah a ni,” a ti a, “Zophaiah pawh kan inkap hman ṭep a, Assam sipai rualte minute 5 hun kan pe, ‘in inthiarfihlim loh chuan kan kap dawn che u’ kan ti a, an tlanchhe zo vek,” a ti a, thawktute ṭawngṭai sak ṭhin chu thlahthlam lo turin a chah a ni.

DC chuan ramri hmalaknaah journalist-ten ṭangkai takin hna an thawk tih pawh a sawi a, “Thil pawimawh tam tak kan sawi a, journalist-te hnen aṭangin a hun lova ri chhuak hi a la awm miah lo. Chuvangin tun hi thleng thei kan ni,” tiin Kolasib District MJA te hnathawh chu fakawm tih a sawi bawk.

He hunah hian Kolasib District MJA president Andrew VL Auva pawhin thu a sawi a, ramria kawng laihte chu Mizoram mipuiin ṭha an ti a, chutih rualin fur leh ṭhala kal theih (all weather road) tura siam theih nise a duh thu a sawi a, hei bakah Assam lamah lut leh chhuakte Lailapur-ah lirthei tihdin awm fo chu zin mite tan harsatna a siam vangin thuneituten enfiah se ṭha a tih thu a sawi bawk.

Sub-Hqrs YMA president Thomas D Lalengliana pawhin Assam nena inkahna a thlen hnuah tun thlengin kawng hi 100km vel sial a ni tawh tih a sawi a, tun thlengin ramri kawng an laihah Assam aṭangin harsatna an la nei lo tih Sub-Hqrs. YMA hruaitute chuan an sawi a ni.

