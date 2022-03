RD Minister-in lei dawh mek tlawh

Rural Development Minister Lalruatkima chuan nimin khan Nghalchawm-kaia Lei (Foot Suspension Bridge) dawh mek chu a hmunah kalin a endik a, Sihhmui leh Sairanga Rural Development Department hmalakna kal mekte a en nghal bawk.

Minister-in a tlawh Nghalchawmkai-a Lei (Foot Suspension Bridge) dawh mek hi Tlawng Lui kana dawh niin, SEDP 2019-2020 hnuaia Rs.30,40,000/- senga dawh tura ruahman a ni a, Reiek RD Block hnuaia awm niin, Sihhmui leh Nghalchawm inkalpawh-na tur a ni a, tuna lei dawh sa hi a hlui tawh avangin a aia tha leh tlo zawka dawh tum a ni.

He Lei hi metre 70 a thui tur niin, tunah hian a Foundation siam zawh tawh a ni a, Anchor block khawih mek niin, a sakna hmanraw chi hrang hrang rod, balu etc te pawh endik a ni a, ruahman lawk sa ang thlap veka kalpui a nih thu RD Department engineer-ten an finfiah nghal a ni.

RD Minister chuan lei dawh mek chu a nih tur ang taka ṭha tak leh mipuite pawhin ṭangkai taka an chhawr theih, an rin ngam tura sak a nih tur thu a sawi a, Lei panna pawh lirthei kal theih tura siam dan tur rua-hmanna a siampui nghal a ni.

Minister hian Sihhmui Community Hall sak mek leh Sairang VC Hall sak mekte a tlawh nghal a, khawtlang hruaitute leh RD official-te nen sak chhun-zawm dan tur sawihoin ruahmanna an siam a, Sairanga ruang hâlna hmun panna kawng zauh dan turte ruahmanna a siampui bawk a ni.

