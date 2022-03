Sairang-Hmawngbuchhuah thleng rel kawng siam tumna sum hautak vangin thulh rih

Nimin khan Lok Sabha-ah C.Lalrosanga, MP zawhna pahnih ziaka chhan niin, zawhna pakhat zawk chhannaah Railways Minister Ashwini Vaishnaw chuan Sairang aṭanga Lawngtlai district-a awm Hmangbuchhuah thlenga relkawng siam rawtna enfiahin Reconnaisance Engineering-cum-Traffic Survey lak a ni a, Survey aṭanga a lan danin Kilometre 223 a thui ni tura chhut he Broad Gauge relkawng siam nan hian cheng vaibelchhe 15,007 zet a ngai dawna chhût a ni a, a senso tur nena chhûtin a hlâwk loh dawn em avangin hmalak zui theih a ni ta lo a ti a, hlawk lohna tur Rate of Return (RoR) hi minus (-) zaa 10.45 a ni tih Railways Minister chuan a sawi bawk.

Zawhna dang chhanna-ah, Communications Ministry hnuaiah Mizorama dâk in Post Office 64-ah Core Banking Facility dah tum a ni tih Minister of State for Communications Devusinh Chauhan chuan ziakin a chhang a, rampuma post office zawng zawng 1,58,526 zinga 1,52,514-ah core banking system hi hman ni tawhin, hei hian hmarchhak bial kilkhawr zawk leh thingtlanga net banking, mobile banking leh ATM leh post office accounts khawih a tiawlsam dawn a ni a ti.

