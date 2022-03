Sakhuana leh chhan dang vanga ration card nei lote tan buhfai qntl. 3314.94 ruahman

Mizoramah February thla thleng khan ration card 2,79,531 awm mekin, hming (total units) 11,60,826 a chuang a, hetihlai hian sakhuana leh chhan dang vanga ration card nei lote tan February thla khan buhfai quintal 3,314.94 ruahman (special allotment) a ni.

Food, Civil Supplies & Consumer Affairs Department (FCS&CA) department chhinchhiah danin, Mizoramah Fair price shop (FPS) 1,245 awmin, chungte chu Electronic Point of Sale (ePoS)-a thlun zawm vek tawh a ni.

Ration card 2,79,531 awm mek zingah National Food Security Act (NFSA) hnuaia AAY (card eng)-ah card 25,751 awmin, chung card-a hming chuang zat chu 64,956 an tling. PHH (card hring/pawl)-a card 1,39,832-ah hming 6,01,092 chuangin, Non-NFSA (card var)-a ration card 1,13,948-a hming chuang zat chu 4,94,778 a tling.

FCS&CA chuan tun February thla hian sakhuana leh chhan dang vanga Aadhar nei lo emaw, Aadhar nena ration card thlun zawm loh avanga ration card atanga hming paih (delete) te tan buhfai qntl. 3314.94 a rua-hman a, AAY hnuaia hming paih mi 3,484-te tan qntl. 205.10 ruahman niin, PHH hnuaia mi 22,962-te tan qntl. 1148.10 ruahman a ni bawk, Non-NFSA hnuaia mi 7,993-te tan qntl. 639.44 ruahman a ni a, PM-GKAY hnuaia AAY leh PHH beneficiary te tan qntl.1322.30 ruahman a ni.

Ration card atanga hming paih special allotment hnuaia quota hi manual (ePoS hmang lo)-a sem tur niin, retailer-te chu a latu hming leh lak zat felfai taka chhinchhiahin, thla tawp buhfai sem zawhah an DCSO hnena thehlut tura tih an ni.

Ration card dinhmun : MIZORAM



Dist. Shop Total card Total units

Aizawl 314 1,02,004 4,33,522

Champhai 194 32,034 1,41,220

Kolasib 75 22,565 89,508

Lawngtlai 104 19,931 78,321

Lunglei 235 46,591 1,83,975

Mamit 108 19,797 79,930

Saiha 115 17,649 73,876

Serchhip 100 18,960 80,474

TOTAL 1245 2,79,531 11,60,826

